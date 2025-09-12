Se juega. Por ahora, está totalmente confirmado que se disputará este domingo la polémica Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile en el estadio Santa Laura.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana aprobó la tarde de este jueves el desarrollo del compromiso, por lo que está todo pactado para que se dispute un duelo que debió jugarse en enero.

Este duelo se jugó hace poco, ya que el 31 de agosto se midieron en el estadio Monumental por la Liga de Primera, donde el Cacique se impuso por 1-0 ante la U, por lo que los laicos quieren revancha.

El récord que buscará Colo Colo ante la U

La Supercopa de Chile es un torneo relativamente nuevo, el cual ha tenido 12 versiones anteriores y Colo Colo buscará conseguir un registro histórico ante su archirrival.

El palmarés del certamen dice que hay dos equipos que lo lideran, porque tanto Universidad Católica como el Cacique cuentan con cuatro títulos cada uno, por lo que el equipo que ahora dirige Fernando Ortiz tiene la chance de desnivelar la balanza.

Si Colo Colo logra el triunfo llegará a los cinco títulos de la Supercopa, y con ello se transformará en el equipo chileno con más copas en los tres principales torneos nacionales, contando a la Liga de Primera y la Copa Chile.

Universidad de Chile quiere que aquello no pase y buscará ganar por segunda vez en su historia la Supercopa.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

