Mucho se ha hablado de la Supercopa, pero no detalles deportivos del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, sino que se analiza si el encuentro se va a desarrollar o no.

En Azul Azul han hecho todo lo posible para que la ANFP aplace una vez más el compromiso, aunque por ahora en Quilín insisten en que el compromiso se dispute en el estadio Santa Laura.

Corren las horas y todavía no existe una voz oficial definitiva. Se espera que recién en la mañana de este viernes quede todo confirmado sobre la realización o no de la Supercopa.

ver también Revelan incertidumbre que golpea a Clerveaux en Colo Colo: “No sabemos los tiempos….”

Fernando Ortiz cree que sí se va a jugar la Supercopa

Por ahora el partido se juega, es por ello que en el estadio Monumental en nuevo entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, prepara su estreno oficial al mando del Cacique.

Al estratega le preguntaron sobre si tiene algún dato o no sobre la realización del compromiso y aseguró a radio ADN que “yo entiendo que sí”.

Colo Colo se prepara para la Supercopa. Foto: Colo Colo

Publicidad

Publicidad

“(Estamos) entrenando, muy bien, estamos trabajando. Es una competencia, es una linda competencia. Estamos trabajando, nos estamos preparando“, agregó el Tano.

Por ahora se juega… Lo que pase este viernes ya es otra cosa.

ver también Javier Altamirano contradice a Michael Clark por la Supercopa: “Los futbolistas queremos…”

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.