La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse este domingo en el estadio Santa Laura, sin embargo, todavía no se sabe si se va a desarrollar.

El principal opositor a la realización del partido es el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien ha dicho en varias ocasiones que el compromiso se debería jugar en otra fecha.

Por ahora, desde la ANFP se mantienen firmes y la Supercopa va, sin embargo, todo puede cambiar por la decisión final de las autoridades.

Javier Altamirano quiere jugar la Supercopa

La voz de los dirigentes de la U no es la misma que la de los jugadores, debido a que el volante ofensivo Javier Altamirano dijo que quieren disputar el encuentro.

El zurdo habló con la prensa a la salida del CDA e indicó que junto a sus compañeros quieren enfrentar a Colo Colo en Santa Laura.

“Eso no nos incumbe a nosotros (sobre la decisión final acerca del desarrollo del partido). Nosotros nos preparamos día a día para lo que se nos viene nomás“, dijo el ex Estudiantes de La Plata.

“De mi parte yo sí quiero jugar, eso lo deciden otras personas, pero los futbolistas queremos jugar”, cerró el tema Altamirano.

Mientras los dirigentes de la U quieren suspender, los jugadores pretenden jugar… Lo único claro es que aún no hay definición final sobre el desarrollo de la Supercopa.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.