Universidad de Chile ha vivido varias teleseries en el mercado de fichajes para la temporada 2026, una que promete más capítulos tiene que ver con Lucas Assadi y el interés desde el Atlético Mineiro.

Por lo mismo, por primera vez el director deportivo, Manuel Mayo, se refirió a esta opción que tiene desde el fútbol brasileño, donde deja en claro que la idea fundamental es que siga en el club.

“Lo de Lucas es menos claro, hay mucho interés, pero no ha llegado una oferta de acuerdo para la valorización que tenemos. Lucas es un talento y un jugador pocas veces visto, es muy distinto y por eso tenemos una valorización alta, porque es un jugador muy distinto que uno no ve en Sudamérica y es muy importante para los objetivos”, explicó.

En ese sentido, asegura que saben que tiene ofrecimientos, pero el plan de la U es que pueda renovar y permanecer, al menos esta temporada, en el proyecto con los azules.

Lucas Assadi es seguido de cerca por el Atlético Mineiro. Foto: Javier Vergara/Photosport

La U quiere renovarle el contrato a Lucas Assadi

Manuel Mayo tuvo que poner la pelota al piso por la situación de Lucas Assadi, donde medios brasileños ya habían confirmado la venta desde Universidad de Chile al Atlético Mineiro.

“Sabemos que los jugadores quieren partir, pero que sea en un momento justo y con una oferta buena para él y para el club, a un mercado que pueda seguir creciendo. Queremos que triunfe, pero por ahora no ha llegado oferta y lo tenemos contemplado que sea una pieza importante para los objetivos”, precisó.

“Lucas es un jugador exportable y para nosotros es muy importante primero desde lo deportivo, lamentable terminó lesionado el año pasado, esperamos mucho tiempo por ese rendimiento que cambia partidos. Lo conocemos de chico, le tenemos cariño, tenemos relación cercana, hemos conversado por su renovación para posicionarlo con una contrato importante, pero entendemos que están estas propuestas y vemos que es lo mejor para él y para el club”, finalizó.

