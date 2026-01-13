Universidad de Chile comenzó con todo el 2026. Con la llegada de Francisco Meneghini se sumaron importantes refuerzos como Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero. Además se espera la llegada de Juan Martín Lucero.

Pero el mercado de fichajes ha dejado a grandes damnificados. La primera gran salida fue Leandro Fernández que no será considerado por Paqui. Pero hay otro gran regalón de Gustavo Álvarez, que también sufrió con la llegada del nuevo entrenador.

Esto tiene relación con Sebastián Rodríguez que pese a tener contrato vigente, decidió salir del Romántico Viajero y ahora busca un nuevo desafío en el fútbol. “Tenía opción de quedarme, tenía un año de contrato, pero llegó un nuevo entrenador y por un tema familiar, se tomó la opción de volver a Uruguay para establecerme”, declaró a Radio El Espectador Deportes.

Es que Rodríguez fue uno de los grandes anhelos de Álvarez. Incluso insistió en más de un mercado de fichajes. Por lo que generó sorpresa que fuese limpiado por Paqui en sus primeros días en el CDA.

El futuro de Sebastián Rodríguez

El “Bigote” confesó que tuvo un irregular paso por Universidad de Chile. Pese a ser considerado por Álvarez, el volante charrúa nunca logró acoplarse al equipo titular, lo que causó sorpresa hasta el propio jugador.

“Ya me habían venido a buscar en otras ocasiones, y estaban peleando la Copa Sudamericana. Me sedujo lo deportivo y decidí venir. Hicimos un lindo año”, reconoció. “Pero me costó más, por la realidad que viví. Siempre soy el que más juega. Allá en la U de Chile, el equipo venía con ritmo y me costó entrar. Cuando lo hice, lo hice bien. Fui titular en los cuartos de final. Pero después me tocó salir”, complementó.

Ahora Rodríguez, que liberó un cupo de extranjeros en la U, se deja querer entre las opciones del mercado de fichajes. El tema es que el tiempo pasa y los clubes ya están prácticamente armados y con gran parte de la pretemporada avanzada.

“Los equipos ya están armados y es difícil encontrar club. Ya tuve una charla con Peñarol y con otro club de afuera. Me costará entrar en los entrenamientos pero hay que ir partido a partido. Espero está semana ya tomar mi decisión”, sentenció el jugador de 33 años.

