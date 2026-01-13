Quedó confirmado por unanimidad en el directorio de Blanco y Negro que Javier Méndez se integrará como refuerzo a Colo Colo. El zaguero central de 31 años acordó un contrato de dos temporadas en los albos, donde llega en condición de agente libre desde Peñarol.

A pesar de que el Mariscal se sentía parte del cuadro Manya, finalmente una negociación rápida lo hizo llegar al estadio Monumental. Y lo hará con un especial cuidado a la salud mental. Es un aspecto clave para Méndez, quien además lleva un tiempo alejado de las redes sociales.

“Hace siete años trabajo con un sicólogo deportivo. Después las cosas que hablo son confidenciales, solo con él”, contó en El Espectador el ex zaguero de América MG, cuadro donde militó antes de arribar al cuadro carbonero. Piensa además que es bueno difundir el cuidado mental.

Javier Méndez marca a Hulk en la Copa Libertadores de América. (Pedro Vilela/Getty Images).

Aunque en esa entrevista con Carve Deportiva abordaba todos los temas como jugador de Peñarol. “Me encuentra muy bien de salud mental, que estoy tranquilo, que disfruto”, expuso Javier Méndez, quien además espera poder aportar con su conocimiento en esa área. Y servirle de referente a Fernando Ortiz.

Javier Méndez busca transformar el camarín de Colo Colo

Es cada vez más habitual el trabajo junto a sicólogos deportivos en el fútbol profesional, aunque no son todos quienes lo realizan, pero sí Javier Méndez, el nuevo zaguero central de Colo Colo. A priori, el Mariscal formará una dupla junto a Joaquín Sosa, charrúa cedido desde el Bologna de Italia.

“Trato de tener todas las herramientas para seguir creciendo, para seguir mejorando y transmitiéndolo desde mi humilde lugar”, marcó Méndez, siempre en la charla con El Espectador. Habrá que ver cómo entra el defensor central en el vestuario albo.

Pero todo indica que está llamado a cumplir un rol relevante para el Tano y su cuerpo técnico. Sobre todo tras la salida de Emiliano Amor, una voz muy escuchada en el camarín. Más pronto que tarde sabremos cómo termina esta aventura…

