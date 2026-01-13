Javier Méndez ya aterrizó en Santiago de Chile para cerrar su incorporación como refuerzo de Colo Colo. El zaguero central uruguayo conformará una dupla charrúa en la última línea, pues el club ya había confirmado a su compatriota Joaquín Sosa antes de finalizar el 2025.

Luego de una negociación que se dio más bien rápidamente, Méndez firmará un contrato de dos años en el Cacique. El defensor de 31 años fue aprobado de manera unánime por el directorio de Blanco y Negro. Y llegó con exiguas palabras en el Aeropuerto Internacional. “Feliz de estar acá, vamo’ arriba”, manifestó el oriundo de Potrero.

Pero hace unos días habló de una costumbre que hizo parte de su rutina hace un tiempo: no darle ninguna importancia a las redes sociales. El tema surgió a raíz de una movida muy similar a la que ocurrió con Matías Zaldivia cuando fichó en Universidad de Chile. Es el traspaso de Maxi Silvera desde Peñarol a Nacional.

“Sinceramente, capaz me dices que estoy mintiendo, pero con total honestidad: no me interesa. Varios amigos me preguntaban cuando me fui de vacaciones, decía yo que no interesa. Que todos hagan lo que tengan ganas de hacer”, dijo el Mariscal Méndez a El Espectador.

Javier Méndez dejó Peñarol y jugará en Colo Colo. (Dhavid Normando/Getty Images).

Y prosiguió. “Trato de estar al margen de las redes sociales. Trabajo con uina agencia. Desde que empecé a hacer eso, es mucha salud mental. Me aíslo de todo eso”, reconoció el ex jugador de América MG de Brasil, club que defendió antes de su desembarco en el Manya.

Javier Méndez, el refuerzo de Colo Colo anti redes sociales

Javier Méndez cuenta las horas para acoplarse al plantel de Colo Colo, que sumará otro refuerzo en la zaga tras Joaquín Sosa y el lateral derecho chileno Matías Fernández Cordero, quien arribó como agente libre desde Independiente del Valle.

“Sinceramente vivo con mucha tranquilidad. Me entero muchas veces de las noticias por gente extra. No le doy importancia en lo personal”, marcó Méndez en un recurso que utiliza para manejar sus cuentas. Por ejemplo, en Instagram tiene 96 mil 400 seguidores a día de hoy, martes 13 de enero a las 10:30 de la mañana.

De todas formas dejó un palito para Silvera de este clásico uruguayo que no jugará. “Hay que ir y ganarle. Listo”, expuso Javier Méndez sobre ese enfrentamiento contra Maxi Silvera que podrá ver sólo a distancia como zaguero de los albos.

