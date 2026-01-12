A pesar de que en este 2026, Colo Colo vive su mercado de fichajes más austero de la historia, ya sumó de forma definitiva a su tercera incorporación, que se suma a los arribos del lateral Matías Fernández y el uruguayo Joaquín Sosa.

Durante la reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro, se aprobó por unanimidad la llegada del central oriental Javier Méndez, de 31 años, quien ya superó los exámenes médicos y está listo para firmar su vínculo hasta diciembre de 2027.

Si bien está aún la incertidumbre sobre si incorporarán un nuevo arquero y otro atacante, tras las salidas de Brayan Cortés y Salomón Rodríguez, más la ratificación que no buscarán reemplazo para Vicente Pizarro, el técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, ya puede armar su 11 ideal para este 2026.

Méndez +10: El 11 titular de Colo Colo para 2026

En el actual escenario que posee el Cacique, con un plantel corto y sin copas internacionales en el horizonte, asoma un panorama alentador para el “Tano” a la hora de conformar su formación titular, pues tiene los nombres para usar su esquema favorito: 4-3-3.

Para el arco de Colo Colo no hay dudas que Fernando De Paul será de la partida. En la última línea asoman Matías Fernández como lateral derecho, los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa como dupla central, más Erick Wiemberg por la banda zurda.

Para el mediocampo, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez tomarán la contención, para dejar más suelto en zona creativa a Claudio Aquino; mientras que en delantera se verá por las bandas a Lucas Cepeda y Francisco Marchant, acompañando a Javier Correa que irá por el centro.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El primer encuentro amistoso que disputará Colo Colo en 2026 será este jueves 15 de enero, cuando enfrente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Luis Franzini de Montevideo, a las 21:00 horas, por la Serie Río de La Plata.