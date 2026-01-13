Una fanática de Universidad de Chile está a pocos días de cumplir la impresionante cifra de 102 años de vida, donde su gran deseo es poder conocer a los jugadores azules que tanto le han llenado el corazón.

Lucía, conocida como la Tutty, es la fanática del cuadro bullanguero, por lo que la familia le prepara una tremenda sorpresa para llenar su vida de alegría, una que siempre ha estado marcada por la U.

Incluso destacan que canta el himno de la U y conoce a los jugadores del actual plantel: “Ella tiene tres regalones del equipo con Eduardo Vargas, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz“.

“Ella escucha todos los partidos, se sabe los jugadores, es fanática fanática y no sabemos cómo hacerlo para lograr algo lindo para ella”, cuentan desde su querida familia.

La Tutty siempre acompañada de la U. Foto: cedida por la familia.

Por lo mismo se han realizado las gestiones para que pueda conocer por un momento a los jugadores y estar unos minutos en el Centro Deportivo Azul, como un gran regalo de cumpleaños al que la U le abre las puertas.

Los hinchas de la U también se organizan por la Tutty

La historia de la Tutty también ha llegado a los hinchas de Universidad de Chile, quienes han iniciado una campaña para llegar al día de su cumpleaños con varios regalos: el 12 de febrero.

En ese sentido, quieren hacer viral un video de ella cantando el himno, donde esperan que pueda llegar a los jugadores, que le puedan dar una camiseta firmada y que se pueda llenar del cariño de los hinchas.

Algo que ya se comparte por todas las redes bullanguera, con la idea de los hinchas que quieren cumplir un sueño para esta abuelita y que sea feliz cuando llegue a los 102 años.

Mira el video: