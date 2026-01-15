Universidad de Chile vio partir este jueves a Matías Sepúlveda. El Tucu se suma a las bajas azules para el 2026 tras convertirse en flamante refuerzo de Lanús en Argentina. Ahora resta saber qué acciones tomará la U por la sensible salida del lateral izquierdo.

Las informaciones apuntan a que el gerente deportivo, Manuel Mayo, se trasladará a Pirque para impregnarse personalmente de la nueva etapa de la pretemporada azul y tomar una decisión. ¿La U buscará otro refuerzo?

Más allá de las prácticas, TNT Sports asegura que los azules ya tienen decidido los pasos a seguir. Según la señal deportiva de cable, en Azul Azul determinaron analizar los primeros partidos amistosos del equipo que dirigirá Francisco Meneghini. En base a lo que vean y las posibles deficiencias, irán o no por un nuevo refuerzo.

“¿Qué harán los Azules para suplir esta baja? De momento, según pudo saber TNT Sports, la decisión es esperar ver cómo se desempeña el equipo en los primeros amistosos de pretemporada para evaluar una posible contratación en lo que resta de mercado de pases”, informó TNT.

Sentencian que “en caso de acudir a un movimiento, la prioridad para el Bulla sería la contratación de un extremo o un lateral por la izquierda”.

Cabe recordar que Universidad de Chile ha sumado para el presente año los refuerzos de Eduardo Vargas, el mediocampista Lucas Romero y Octavio Rivero, a por caer el fichaje de Juan Martín Lucero.

Partieron Ignacio Tapia, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda , Lucas Di Yorio, Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.