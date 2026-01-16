Manuel Ibarra, Caté, las hace todas. Este viernes el veloz ex lateral derecho de Universidad de Chile debutó profesional y oficialmente en la música, una pasión que arrastra ya por décadas y en la que ya había incursionado, aunque de forma “amateur”.

El oriundo de Graneros y de 48 años estrenó como colaborador de Kevin Tarrés su primera canción, al ritmo y melodía de la ranchera-tropical. Cabe recordar que el otrora futbolista se ha dedicado además al fitness y el boxeo tras colgar los botines.

Recién salida del horno la canción, Caté Ibarra habló con RedGol: “es una canción ranchera-tropical, y romántica. Se llama ‘Se te olvidó’. Hicimos una fusión con Kevin Tarrés, un cantante que ya tiene su trayectoria y también hace los tributos a Chayanne y otros artistas”, contó.

Anécdota de bronce olímpico

Explica que “Kevin me llamó para hacer este tema y le dimos con todo. Soy de esas personas que siempre dice que sí, que quiere aprender en innovar. Me gusta lanzarme, no le tengo miedo a los desafíos. Me encantan. Siempre para adelante”.

“Una de las incursiones que he tenido en mi vida es la música, desde el fútbol. Cantaba en la selección chilena cuando fuimos a los Juegos Olímpicos de Sidney, y quedé como la cábala porque les cantaba todos los días”, recordó el medalla de bronce con La Roja y campeón con la U el Apertura 2004.

Ibarra detalla que “después cuando me retiré del fútbol hice una breve incursión en la música. Y he hecho hartas cosas: he boxeado y el tema del fitness. Pero una de las cosas por las que más me recuerda la gente es por la música”.

Caté Ibarra sentenció que “hicimos esta canción, que es como mi primera canción oficial. La lanzamos con harta energía, es un gran desafío. Ojalá a la gente le guste. Es bailable, ahora que estamos en verano. La lanzamos ahora recién a las 9 de la noche. Esperamos que la gente lo disfrute”.