La U de Chile se ha estado moviendo en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Romántico Viajero ha sumado varios nombres y uno de ellos es Lucas Romero, el que llegó de una manera bastante llamativa.

Luego de la salida de Ignacio Tapia, en el Bulla fueron a buscar un nuevo zaguero y apostaron por el seleccionado paraguayo. Sin hacer mucho ruido a nivel de clubes, para varios era un desconocido y más luego de conocerse la forma en la que comenzó la negociación: por Instagram.

El representante del defensor contó detalles de lo que fue el traspaso desde el Recoleta de Paraguay. Ahí sorprendió al destapar que fue a través de la red sociales que tuvo los primeros acercamientos con el elenco estudiantil.

Lucas Romero llega a la U gracias a un mensaje de Instagram

Los hinchas de la U se sorprendieron luego de que el club anunciara la llegada de Lucas Romero. El defensor llega con cartel de ser seleccionado de Paraguay, pero con la obligación de demostrar que viene a ser un aporte a sus 23 años.

Lucas Romero se transformó en refuerzo de la U luego de una negociación que comenzó en Instagram. Foto: U. de Chile.

Regis Marques, el representante del jugador, conversó con Los Tenores de Radio ADN y fue consultado por si había negociado con Victoriano Cerda, uno de los apuntados a ser dueño en las sombras del Bulla. “No, todo fue con Manuel Mayo“, dijo de manera categórica.

Pero tras ello, el agente sorprendió al detallar cómo fue que comenzó la conversación con la U por Lucas Romero. “Me llamaron por Instagram del scouting y después me pasaron el contacto de Manuel Mayo“.

Ante la sorpresa que generó la manera en que lo buscaron, Regis Marques enfatizó en que no es primera vez. “Pasa que saben que es mi jugador y no tienen mi número de WhatsApp, así que me escriben“.

El representante aprovechó de explicar lo que puede aportar Lucas Romero. “Creo que es una buena adquisición, es joven y está en la selección. Soy sincero, el paraguayo tiene fama en la prensa y, soy sincero, creo que es un jugadorazo“.

“De 1,90 con buen pie, que es casi imposible. Le faltan cositas porque viene de dos equipos chicos, ahora tiene mucho por crecer y hay que tener un poco de paciencia. Va a salir bien, estoy seguro“, sentenció.

Lucas Romero llega a la U gracias a una negociación que comenzó con un mensaje de Instagram. El paraguayo se suma al plantel de Francisco Meneghini y tratará de ganarse un lugar para así tener chances de ir al Mundial 2026.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Romero a la U?

Lucas Romero se prepara para su estreno en la U, a la que llegó luego de disputar 34 partidos oficiales en total con Recoleta de Paraguay. En ellos aportó con 1 gol y 2 asistencias en los 2.654 minutos dentro de la cancha.

