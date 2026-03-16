Universidad de Chile sigue en reuniones para poder encontrar a su nuevo entrenador, luego de la victoria del fin de semana ante Coquimbo Unido que le quitó en gran parte la presión al plantel.

Por lo mismo, el director deportivo, Manuel Mayo, sigue adelante con las conversaciones con varios entrenadores, de manera de poder presentarle al directorio, al menos, tres propuestas concretas.

Según reveló el diario La Tercera, Martín Lasarte fue el último entrenador que recibió un llamado desde el Centro Deportivo Azul, quien ya fue campeón al mando de los azules.

Pero hay algo que gusta en la interna y que es mencionado por parte del directorio, que llegaría con gente que jugó y dejó huella con la camiseta de la U, por lo que es un gancho muy favorable para volver a conectar con los hinchas: Mauricio Victorino y Esteban Conde.

Lasarte de DT en Nacional, con Victorino y Conde de ayudantes. Foto: El Observador.

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Ex jugadores azules en el equipo de Lasarte

Martín Lasarte se suma a las opciones que busca la U, donde fue campeón en 2014, además que sumó una Supercopa y una Copa Chile para la vitrinas bullangueras.

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Pese a que después tuvo un rotundo fracaso en el camino al Mundial 2020 con la selección chilena, en la U saben que el reencuentro hace algunos días con la gente de la U en la despedida de Pepe Rojas fue una señal, además que llegaría con ex jugadores que trabajan con él.

“Sin embargo, lo que más llama la atención en su caso es la conformación del cuerpo técnico, plagado de jugadores que integraron alguna vez el plantel universitario. En la dirigencia, de hecho, entusiasma la posibilidad de inyectarle, por esa vía, una dosis de ‘sangre azul’ al equipo: en el staff del estratega figuran el exdefensor Mauricio Victorino, como asistente técnico, y el exguardameta Esteban Conde, como preparador de arqueros”, explican.

“Se agrega el preparador físico Marcelo Tulbovitz. Este último, quien estuvo durante el título de Machete en la temporada 2014, también trabajó junto a Marcelo Gallardo, en River Plate”, finalizan.

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