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Clásico Universitario

La gran mufa de Universidad Católica en la previa del Clásico Universitario: fue al ritmo del reguetón

En la previa del Clásico Universitario, el volante de la UC se robó las miradas, al entrar al Nacional con un parlante "a todo chancho".

Por Jose Arias

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El Cimbi entró con el reguetón en la mente... y en los parlantes.
© Montaje IAEl Cimbi entró con el reguetón en la mente... y en los parlantes.

Finalmente, Universidad de Chile fue el vencedor en el Clásico Universitario 202. El cuadro de Fernando Gago supo cerrar un encuentro difícil, ante Universidad Católica. El segundo tiempo se puso cuesta arriba para los azules.

La Universidad de Chile fue ampliamente superior en el primer tiempo. La patrulla juvenil azul volvió loca a la defensa cruzada, aunque sigue faltando la puntada final para mejorar en los resultados.

Cuando asomaba el final del partido, las uñas de los hinchas del Bulla ya no existían. Universidad Católica mejoró ostensiblemente, pero pese a todo no consiguió el tanto de la igualdad.

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¿Mufa? La canción del Cimbi Cuevas

Muchos no creen en la suerte, ni en las mufas. Pero, los que sí se interesan en estas conjeturas, sabrán que hay cosas que no se deberían hacer. Como, por ejemplo, entrar fanfarroneando con una canción.

Es lo que le pasó a Cristian Cimbi Cuevas. El jugador de la Universidad Católica llegó al Estadio Nacional con un parlante portátil en la mano y la canción “Chévere” de Arie Vega y Ryan Castro.

Pese a la sonoridad y a que todos los ojos se quedaron sobre él, Cristian Cuevas volvió a tener un partido gris. Cada vez le llueven más las críticas al volante cruzado, que responde con temitas de reguetón a alto volumen, la manera en que destaca en estos momentos.

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En resumen…

  • Universidad de Chile venció a Universidad Católica en el Clásico Universitario número 202.
  • El técnico Fernando Gago logró cerrar el triunfo azul en el Estadio Nacional.
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  • Cristian Cuevas ingresó al estadio con música previo a su derrota con la Católica.
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