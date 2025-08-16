Veinte segundos pasaron. Casi dos carreras de Usain Bolt corriendo los cien metros y Universidad Católica ya se ponía arriba en el marcador. El Estadio Monumental repleto para ver este gol tempranero.

Colo Colo no alcanzó ni a pensar. No habían controlado el balón, ni probado a ver qué tal la nueva alineación de Jorge Almirón, cuando tuvieron que ir a buscar el balón al fondo de las redes.

Para colmo, hubo cierta desprolijidad en la salida de Fernando De Paul. El portero, recientemente ascendido a la categoría de titular, salió a cazar moscas y le dejó servido el balón al Cimbi Cuevas.

Gol tempranero: la UC amarga el tecito desde temprano

Con el horno prendido para hacer las marraquetas crujientes y el endulzante para mejorar el tecito, los hinchas colocolinos sufrieron una sorprendente desdicha en el inicio del duelo clásico ante Universidad Católica.

Clemente Montes intentó pasar por la izquierda, pero le pincharon el balón. Eugenio Mena, que venía un poco más atrás, lanzó un centro instantáneo, que Fernando De Paul hizo el amago de cortar.

El error de De Paul fue aprovechado por el Cimbi Cuevas | Photosport

Sin embargo, apenas la tocó con los dedos y el balón le quedó completamente servido a Cristian Cimbi Cuevas, que de primera definió. Veinte segundos y Universidad Católica se puso arriba en el Estadio Monumental.

