¡Qué partidazo este sábado! Colo Colo y Universidad Católica reviven una edición más de uno de los clásicos partidos del fútbol chileno. Para más remate, ambos necesitan con urgencia ganar.

En Colo Colo la prioridad es reencantar a la gente. Tras varios resultados poco efectivos para las pretensiones albas, el elenco de Jorge Almirón quiere sacarse la espinita con la UC. La remontada aún es una consigna que se tiene en cuenta.

Mientras, en Universidad Católica no consigue regularizar su paso. Son cuatro partidos seguidos que los dirigidos por Daniel Garnero no conocen de victorias y esta es una gran oportunidad para hacerlo.

La IA pone a su favorito para el triunfo entre Colo Colo y Universidad Católica

No todas las Inteligencias Artificiales pensarán lo mismo. Sin embargo, Copilot, la IA de Microsoft, la tiene clarita y esta vez dio el resultado del duelo entre Colo Colo y la Universidad Católica.

Esta IA asegura que será un duelo “peleado y táctico” y resalta el duelo de delanteros que tendrán Javier Correa y Fernando Zampedri, dos de los goleadores de la Liga de Primera.

Pese a lo apretado del resultado, Copilot asegura que la Universidad Católica se llevará el triunfo por la cuenta mínima. Según la IA, la clave será el control del mediocampo y el provecho que se saque de las transiciones rápidas.

Universidad Católica ganó el Clásico en el primer semestre | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.