Mientras Javier Correa gana 70 millones mensuales en Colo Colo, esto gana Fernando Zampedri en la UC

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan este sábado y nos ponemos a tono con una comparación de los sueldos de sus delanteros.

Por Jose Arias

Los sueldos también juegan en el Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica.
Se viene un partidazo este sábado. Colo Colo y Universidad Católica reviven una edición más de uno de los clásicos partidos del fútbol chileno. Ambos necesitan con urgencia la victoria.

En Colo Colo quieren salir a flote. Tras varios resultados poco efectivos para las pretensiones albas, el elenco de Jorge Almirón quiere sacarse la espinita con la UC. A ver si la remontada todavía puede suceder…

Mientras, en Universidad Católica todo es un sube y baja. Una fecha se gana, a la otra no. Y así. Es por eso que el duelo ante Colo Colo asoma como una oportunidad para Daniel Garnero para poner su sello en la precordillera.

Aseguran mano negra tras amenaza de la Garra Blanca contra Jorge Almirón: “Un dirigente o alguien de poder…”

Diferencias de sueldos: Javier Correa y Fernando Zampedri, frente a frente

Ambos elencos tienen delanteros de fuste. Mientras que en Colo Colo trajeron el año pasado a Javier Correa, en Universidad Católica, Fernando Zampedri ya lleva seis temporadas vistiendo la franja.

Las similitudes entre Javier Correa y Fernando Zampedri son bastantes impresionantes. Por ejemplo, ambos llevan la misma cantidad de goles en la Liga de Primera, en igual número de partidos. Son 16 las presentaciones y nueve los tantos generados (1.333 minutos de juego para el de Colo Colo y 1.321 para el de la UC).

También su sueldo es similar. Ambos jugadores ganan alrededor de 70 millones de pesos mensuales, según Top Mercato. Pero, la gran diferencia, es que Fernando Zampedri tiene solo contrato hasta fin de año, mientras que Javier Correa lo tiene hasta 2027.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Universidad Católica?

Será el sábado 16 de agosto, a las 15.00 horas. En aquella ocasión, Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Monumental.

Casi 13 mil Me Gusta: la respuesta viral de Juan Cristóbal Guarello defendiendo a Carlos Caszely

