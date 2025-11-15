Este domingo 16 de noviembre Chile tiene elecciones presidenciales y serán ocho candidatos que estarán en la papeleta: Franco Parisi, Jeannette Jara, Marco Enriquez-Ominami, Johannes Kaiser, José Kast, Eduardo Artes, Evelyn Matthei y Harold Mayne-Nycholls.

Y una de las funciones más importantes es la que cumplen los vocales de mesa, por lo tanto, te contamos qué pasa si no te presentas, cuál es la multa y todos los detalles que debes tener en consideración.

¿Qué pasa si no me presento como vocal de mesa?

Y es que los futbolistas tampoco están exentos de cumplir con este deber cívico y una de las sorpresas de este año fue el jugador de Universidad Católica, Fernando Zampedri, argentino nacionalizado chileno, que salió elegido vocal de mesa, pero finalmente se excusó debido a un viaje personal que tenía agendado al país trasandino.

Si fuiste elegido como vocal y no asistes el día de las elecciones , recibirás una multa establecida por el Servel es de 2 a 8 UTM, a beneficio municipal, equivalente a un monto que va desde $137.886 a $549.000 a la fecha.

¿Pueden dejarme como vocal de mesa si llego a votar?

La gran duda es si puedes quedarte como vocal de mesa al llegar a votar, ante esto el Servel informa que el mínimo son tres vocales por mes apara la constitución de estas, de lo contrario el delegado del local de votación es el encargado de designar a un elector a modo de sustituto.

¿Cuáles son las excusas permitidas para no votar?

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las excusas permitidas para no acudir a sufragar en el balotaje son las siguientes:

Encontrarse enfermo .

. Estar ausentes del país.

Encontrarse en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación. Única excusa donde debes dejar una constancia en Carabineros el mismo día de la elección.

en una localidad ubicada No poder cumplir con su obligación por otro impedimento grave debidamente acreditado.

Salvo la excusa de los 200 km, en las otras el elector solamente deberá esperar la citación al Juzgado y presentar la documentación que acredite la excusa utilizada como certificado médico, pasajes de avión, entre otros.