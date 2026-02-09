Fernando Zampedri sigue escribiendo páginas doradas en el fútbol chileno. El delantero de Universidad Católica alcanzó un registro impactante. El “Toro” le ha marcado a prácticamente todos los equipos que forman parte de la Primera División.

Las cifras hablan por sí solas. O’Higgins aparece como su principal víctima con 9 goles, mientras que Cobresal lo sigue con 8 conquistas. Estos dos rivales el argentino-chileno suele transformarse en protagonista cada vez que los enfrenta.

Un escalón más abajo aparece un nutrido grupo que también ha sufrido su efectividad. Everton, Palestino, Universidad de Chile, Unión La Calera y Huachipato han recibido 7 tantos cada uno. Esto refleja que la capacidad de anotar se mantiene sin importar estadio ni contexto competitivo.

La lista continúa con Deportes La Serena y Coquimbo Unido, ambos con 6 goles en contra, además de Audax Italiano con 5 y Ñublense con 4, ampliando una huella goleadora que recorre casi todo el mapa del campeonato.

Fernando Zampedri es dueño de los goles en Chile

Tiene unos menos favoritos

Incluso frente a rivales históricamente complejos ha sabido responder. Colo Colo registra 2 goles recibidos, mientras que Universidad de Concepción, Limache y Deportes Concepción completan el listado con 1 tanto cada uno.

Zampedri ya es hexagoleador del fútbol chileno, una marca que lo instala en una dimensión distinta y que respalda con rendimiento sostenido temporada tras temporada en Universidad Católica.

El logro lo terminó de sellar al marcarle al recién ascendido Deportes Concepción, el último rival que faltaba en su colección, confirmando que el “Toro” ha sabido dejar su huella goleadora ante todo el mapa de la Primera División.