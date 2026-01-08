O’Higgins de Rancagua protagoniza una situación particular en el mercado de fichajes. A diferencia del resto de los clubes de la Liga de Primera, el Capo de Provincia sigue sin presentar refuerzos oficiales para la temporada 2026. Es el único equipo de la categoría sin contrataciones.

La situación ha generado ruido en Rancagua, ya que deberán disputar la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el equipo sí ha renovada piezas claves para institución: Omar Carabalí, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello y Luis Pavez.

A pesar de esto, el equipo confirmó a Lucas Bovaglio, quien será el encargado de dirigir al Capo de Provincia después de la salida de Francisco Meneghini a la Universidad de Chile.

Cabe destacar que en las últimas horas el fichaje de Leandro Fernández, jugador que le buscan la salida desde Universidad de Chile agarraba fuerzas, pero el según el periodista Javier Limardo el cuadro de Rancagua, lo descartó de inmediato por el elevado sueldo del jugador.

Lucas Bovaglio es el nuevo director técnico de O’Higgins

El magnate detrás de O’Higgins

La situación resulta aún más llamativa considerando que O’Higgins pertenece a Christian Bragarnik, reconocido empresario y uno de los representantes más influyentes del fútbol sudamericano.

Es raro que el mismo multimillonario haya nombrado hace exactamente un mes atrás que la Liga de Primera “debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y vuelva a los primeros planos“.

Con el correr de los días, la presión aumenta sobre la administración de Bragarnik. En Rancagua esperan que su peso en el mercado se haga sentir en O’Higgins pese al silencio momentáneo.