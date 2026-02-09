El mercado de fichajes sigue en movimiento y revelan que Audax Italiano podría sellar a un nuevo refuerzo esta temporada y se trataría de un multicampeón con Universidad Católica que se encuentra libre tras salir de Everton.

Raimundo Rebolledo está cerca de los itálicos. Así lo reveló el medio Fichajes Futbol Chile donde señalan que el jugador de 28 años “estaría en la órbita de Audax Italiano para el 2026”.

Por su parte, Tano Noticias agrega: “La agencia de representación del lateral/carrilero ex Unión La Calera, ha tenido acercamientos del elenco que dirige Gustavo Lema. Hoy por hoy no existe una oferta formal en la mesa como tal, pero sí un interés de contar con “Catuto” para el 2026″.

Aseguran que Raimundo Rebolledo buscó su regreso a la UC

Según reveló Punto Cruzado en diciembre pasado, Raimundo Rebolledo quiso regresar al equipo con el que se coronó multicampeón. “Aunque existieron conversaciones, finalmente, al menos hasta el momento, no ha existido interés desde el club”.

“Desde el entorno del “Catuto” le hicieron conocer a la dirigencia sus intenciones de volver a Universidad Católica, y aunque hay buena relaciones entre ambas partes, finalmente jamás existió un nuevo contacto“, explicó Punto Cruzado en la publicación.

La carrera de Raimundo Rebolledo

El jugador inició su carrera el año 2016 junto a Universidad Católica donde con los Cruzados levantó múltiples copas, coronándose tetracampeón del fútbol chileno y además acumuló 4 Supercopa de Chile.

Tras esto, sumó pasos por Curicó Unido, Ñublense y Unión La Calera. Este 2025 llegó a Everton, donde disputó 14 partidos por el Campeonato Nacional.