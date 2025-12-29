Universidad Católica se encuentra analizando lo que será la próxima temporada donde disputarán la Copa Libertadores y mientras refuerzan el plantel Cruzado, se reveló que un histórico del equipo habría dejado en claro sus intensiones de volver al equipo.

En la precordillera se encuentran afinando los detalles de quienes serán los próximos jugadores en vestir la Franja, como también cerraron importantes renovaciones como la Gary Medel, Fernando Zampedri y Branco Ampuero.

El jugador que buscaba su regreso a la UC

Según revela Punto Cruzado, Raimundo Rebolledo quiso regresar al equipo con el que se coronó multicampeón. “Aunque existieron conversaciones, finalmente, al menos hasta el momento, no ha existido interés desde el club”, reveló el medio.

El lateral de 28 años quedó libre tras su paso por Everton y en la búsqueda de su nuevo club, surgió el interés de regresar al club donde comenzó su carrera.

“Desde el entorno del “Catuto” le hicieron conocer a la dirigencia sus intenciones de volver a Universidad Católica, y aunque hay buena relaciones entre ambas partes, finalmente jamás existió un nuevo contacto“, explica Punto Cruzado.

Raimundo Rebolledo habría dejado en claro su interés de regresar a la Franja. Andres Pina/Photosport

Agregando que desde el círculo de Rebolledo “desconocen si esta falta de interés fue por no recibir un posible visto bueno por parte del cuerpo técnico, o si bien, tienen otras prioridades en dicha zona, aun así, el deseo sigue vigente”.

La carrera de Raimundo Rebolledo

El jugador comenzó su carrera el 2016 de la mano de Universidad Católica. Con los Cruzados se coronó tetracampeón del fútbol chileno y además acumuló 4 Supercopa de Chile.

Tras esto, sumó pasos por Curicó Unido, Ñublense y Unión La Calera. Este 2025 llegó a Everton, donde disputó 14 partidos por el Campeonato Nacional.

