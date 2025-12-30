Es una realidad. Francisco Meneghini fue presentado oficialmente, en una conferencia de prensa en la que pudo responder varias preguntas sobre su arribo. El nuevo DT de Universidad de Chile se planteó objetivos y agradeció la oportunidad.

Su llegada no fue fácil. Gustavo Álvarez buscó su salida durante varias semanas, esperando poder irse del CDA sin pagar la millonaria cifra estipulada en su contrato. Finalmente, lo logró.

Para la Universidad de Chile también se trataba de una necesidad engorrosa. Esto, porque el club laico no podía contar con Álvarez y tenía que comenzar a presentar refuerzos y planear 2026. Todo muy de última hora, como buen chileno.

ver también Francisco Meneghini revela el refuerzo estrella en U de Chile: ¿Eduardo Vargas o Juan Martín Lucero?

Francisco Meneghini y una oda a Gustavo Álvarez

No tiene por qué haber mala onda entre un nuevo contratado y uno recientemente cesado de su cargo. De hecho, es lo que se pudo ver en la presentación del propio Paqui Meneghini, quien alabó a Gustavo Álvarez.

Al ser consultado sobre si la Universidad de Chile va a jugar como quiere el hincha, Paqui explicó que su idea es ser protagonista, tal como los procesos anteriores. “Estos últimos dos años se recuperó esa esencia, los equipos de la U tienen que ir al frente, para adelante con deseo de ganar”, comenzó diciendo.

“Haciendo seguimiento de las últimas temporadas los mercados de pases se reconstruyó un equipo fuerte y en el mercado 2024 se dio un paso importante. Principalmente, con el cuerpo técnico anterior, que hizo cosas nuevas con jugadores. Siete fueron claves”, agregó Paqui.

Publicidad

Publicidad

“Hay que seguir esa línea siempre. Se pude mejorar, pero el equipo está en condiciones y no partimos de cero“, cerró el nuevo técnico de la Universidad de Chile.

Meneghini fue presentado en la U | Photosport

¿Cómo le fue a la U de Chile en la última Liga de Primera?

Publicidad

Publicidad