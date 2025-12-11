En Everton de Viña del Mar saben perfectamente que la vara del 2025 quedó bajísima, pues el equipo peleó hasta la última fecha de la Liga de Primera por evitar el descenso. Algo que lograron a pesar de la derrota ante O’Higgins. Pero el triunfo de Universidad de Chile en el Tierra de Campeones fue clave.

Y le dio el golpe final a Deportes Iquique, que acompañará a Unión Española en la Liga del Ascenso del año entrante. De todas maneras, y a pesar del peligro, en los Ruleteros confirmaron a Javier Torrente como director técnico. El argentino ya tomó algunas decisiones para la plantilla del año entrante.

Una de esas cuestiones que se zanjaron en los Oro y Cielo fue que no se activará la opción de compra estipulada en el uruguayo Rodrigo Piñeiro, quien estuvo cedido sin mucho éxito desde Vélez Sarsfield de Argentina. Desde la directriz institucional también hubo decisiones.

Rodrigo Piñeiro celebra uno de los dos goles que anotó en Everton. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Según reportó el periodista Diego Peralta, seis futbolistas terminaron su relación contractual con Everton. Y no serán renovados para afrontar la campaña venidera. Uno es Julián Alfaro, quien militó en Viña del Mar cedido por la Universidad de Chile.

El mediocampista colombiano Enrique Serje tampoco extenderá su permanencia en el estadio Sausalito. El volante de 29 años jugó 12 encuentros con los ‘guata amarilla’. Computó tres tarjetas amarillas al cabo de 515 minutos, seguramente menos de lo que imaginó.

Se desarma el Everton tras el fallido 2025: seis jugadores no renuevan y salen

Era esperable que Everton hiciera muchos cambios luego del tortuoso año 2025 que vivió el plantel profesional masculino. La reinvención no sólo incluye las salidas de Piñeiro, Alfaro y Serje. También salió el arquero Claudio González, habitual reserva del Nacho González.

Joan Cruz, el zurdo volante ofensivo surgido en las inferiores de Colo Colo, fue uno más que finalizó su vínculo con Everton. Y no continuará en la escuadra viñamarina, donde llegó tras una frustrante aventura en el Real Oviedo B de España. Pero nunca pudo refrendar la condición de promesa que tuvo.

Joan Cruz anotó dos goles y regaló dos asistencias en 35 partidos por Everton. (Andres Pina/Photosport).

La lista incluye también a Raimundo Rebolledo, el Catuto, lateral derecho formado en Universidad Católica. Y al centrodelantero Matías Campos López, autor de un gol en la Liga de Primera y otro tanto en la Copa Chile. Esos serían los seis que salieron de los Ruleteros, que también podrían perder a los uruguayos Alan Medina y Hugo Magallanes. Los dos figuran en la lista de Peñarol.

Así terminó Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Everton peleó por no descender literalmente hasta la última fecha de la Liga de Primera 2025 y quedó en una posición muy peligrosa.

