Después de que Peñarol optó por no activar la opción de compra por Brayan Cortés, se supo que el director técnico tiene interés en el fichaje de un defensor central uruguayo que milita en Everton de Viña del Mar. Las referencias son para un futbolista que estaba pensado como movimiento dentro del Grupo Pachuca.

Hugo Magallanes, quien parecía tener marcado el camino hacia el Club León de México. A pesar de eso, Diego Aguirre lo tiene en carpeta para sumarlo al plantel del cuadro aurinegro, que perdió la final ante Nacional de Montevideo, su acérrimo rival.

Pero en medio de este sinfín de rumores surgió otro nombre conocido en el balompié uruguayo. Y también en Peñarol, pues ya defendió esa camiseta: todas esas alusiones son para Alan Medina, de lo poco rescatable que tuvo el rendimiento de los Ruleteros durante esta atribulada campaña.

“Medina es deseo de Peñarol. El jugador tiene vínculo vigente con Everton, pero el interés de los uruguayos por repatriarlo es real”, reportó la cuenta de X Latidos Oro y Cielo. El charrúa tiene 27 años y anotó cuatro goles para los viñamarinos en la Liga de Primera 2025.

Alan Medina en acción ante Deportes Iquique. (Martin Thomas/Photosport).

Peñarol intentará el fichaje de Alan Medina, quien fue de lo más destacado que tuvo Everton en una campaña tortuosa. Cuatro goles y dos asistencias al cabo de 35 partidos fue el registro del extremo derecho montevideano en el estadio Sausalito.

En el cuadro Manya, Medina tuvo un pasar donde jugó 10 partidos. Convirtió dos dianas y repartió tres pases-gol. Y en su carrera, el atacante también jugó en Liverpool de Uruguay y el Club León de México, uno de los cuadros que controla el Grupo Pachuca.

Alan Medina en acción por el León de México. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Y en la materia de opciones de compra, Everton decidió no activar la de otro atacante uruguayo: Rodrigo Piñeiro, quien estaba a préstamo desde Vélez Sarsfield de Argentina. El ex Unión Española anotó apenas dos goles en la escuadra Oro y Cielo. Uno fue en la Liga de Primera y el otro, en la Copa Chile.

Así terminó Everton en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Everton peleó por no descender literalmente hasta la última fecha de la Liga de Primera 2025 y quedó en una posición muy peligrosa.

