Iván Román fue uno de los jugadores chilenos que más progresó en este 2025. Claro que así como están las buenas, también vivió una mala en el cierre de año en Atlético Mineiro.

El joven defensor chileno comenzó a brillar desde muy temprana edad en Palestino, por lo que no fue extraño que uno de los clubes importantes de Brasil pusiera sus ojos en él y quisiera ficharlo. En el Galo, fue de menos a más durante la campaña.

La operación de Iván Román

Si bien en un principio se pensaba que Iván Román solo sería parte del equipo juvenil de Atlético Mineiro, poco a poco sus buenas condiciones hicieron que fuera requerido desde el plantel adulto, ganándose una camiseta con solo 19 años.

Su nivel en Brasil hizo que el Galo no quisiera cederlo a la Copa del Mundo Sub 20, debido a que era considerado en el primer equipo por Jorge Sampaoli. Sin embargo, en octubre sufrió una dificultad física al ser convocado a La Roja y fue liberado por “fractura de escafoides que limita actividad deportiva de contacto y tiene indicación quirúrgica” en su brazo izquierdo, según la info oficial.

Se generó toda una controversia en el país de la samba por esta situación, ya que días después Iván Román jugó con Atlético Mineiro, pero vendado en el brazo derecho. Muchos comenzaron a especular con que había hecho esto para “engañar” a los rivales, pero la verdad es que solo fue una confusión en al primera información

Una vez terminada la temporada en Brasil durante el fin de semana pasado, Román pasó por pabellón y fue operado por esta lesión que tanta especulación generó. El propio jugador subió una imagen post operación, revelando que la intervención en su brazo derecho fue un éxito.

“Gracias a Dios, salió todo bien”, escribió el formado en Palestino en Instagram, junto a un emoji que apunta hacia el 2026. Iván Román disputó 16 partidos con el primer equipo de Atlético Mineiro en el 2025, por lo que se espera que tenga mayor participación en la siguiente temporada.