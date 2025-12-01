ver también A levantarse Iván Román: se manda un condoro muy grande provocando penal y expulsión

Los chilenos por el mundo fueron protagonistas este fin de semana y no sólo poro cosas buenas. Si bien no sumó minutos, Iván Román dio que hablar este domingo luego de protagonizar una enorme pelea en Brasil.

El defensor de la selección chilena estuvo presente en la banca en la caída del Atlético Mineiro ante Fortaleza por la cuenta mínima. Sin embargo, tras el pitazo final vivió un minuto de furia y se lanzó cono todo contra algunos rivales.

Y es que al parecer al ex zaguero de Palestino no le gustó nada el resultado y mucho menos los festejos del León. Una situación que casi termina mal y que se evitó gracias a que otro chileno lo frenó.

Iván Román vive minuto de furia en el Atlético Mineiro

Luego del duro revés que significó perder la final de la Copa Sudamericana, el Atlético Mineiro está haciendo todo lo posible por clasificar a la próxima edición. Ante Fortaleza se jugaban tres puntos de oro, pero terminaron cayendo por la cuenta mínima y complicaron mucho sus opciones.

Pese a que todavía están en la zona de clasificación, su escolta está a 2 puntos y podría dar el gran golpe. Es por ello que la derrota ante el León le pegó fuerte al Galo y, especialmente, a Iván Román, quien lo hizo notar en la cancha.

Los eufóricos festejos de Fortaleza por sumar puntos muy valiosos para salir del descenso no le gustaron nada al defensor chileno y sus compañeros. Apenas se escuchó el pitazo final, un grupo fue a encarar a otros jugadores rivales, lo que terminó explotando en una pelea.

Empujones y gritos de un lado a otro encendieron el ambiente en el Arena Castelao de Brasil. Aunque fue Iván Román quien se llevó todas las miradas luego de encararse y lanzar algunos manotazos a quienes trataban de alejarlo.

Finalmente fue Benjamín Kuscevic quien llegó a su rescate para evitar que le mostraran una tarjeta roja. Eso sí, puede haber sanciones por secretaría, ya que la reacción de la banca del Galo no fue para nada buena.

Iván Román y Atlético Mineiro lamentan una dura derrota en plena lucha por clasificar a la Copa Sudamericana. El zaguero no lo ha pasado bien en el último tiempo y espera una oportunidad para sumar minutos que le permitan agarrar camiseta de titular.

¿Cuáles son los números de Iván Román en Atlético Mineiro?

Tras el partido ante Fortaleza, Iván Román llegó a los 19 partidos oficiales en total con Atlético Mineiro. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 1.121 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Atlético Mineiro?

Iván Román y Atlético Mineiro tendrán que dar vuelta la página rápido para enfocarse en lo que se les viene en el Brasileirao. Este miércoles 3 de diciembre desde las 21:30 horas el Galo recibe al Palmeiras.