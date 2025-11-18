Corrían 32 minutos del primer tiempo y llegaría una evitable expulsión de Iván Román que complicaba a Chile en su amistoso contra Perú. El joven central de la Roja vio la tarjeta roja tras grosero error en una salida con Marcelino Núñez.

Si bien posteriormente el equipo de Nicolás Córdova logró reponerse del hombre menos y el marcador en desventaja (por el penal de Iván Román), el jugador salió lamentándose por la jugada en su segunda titularidad consecutiva.

Pero tras el pitazo final, todo fue celebración en la interna del equipo y también fuera del camarín. Uno que supo vestir la camiseta de la selección chilena por años en defensa salió al paso y respaldó al formado en Palestino.

Firme apoyo a Iván Román por su expulsión en Chile

Marcos González, ex seleccionado nacional por años, conversó con RedGol y desde su lugar de experto en defensa habló de la situación de Iván Román en el partido con Perú.

“Es parte del juego, no pasa nada, Chile ganó y con eso está todo bien. (Román) tiene 19 años recién, le pudo haber pasado a cualquiera, un control que le rebota, está bien”, dijo el “Lobo del aire”.

Siguiendo con su desglose de lo ocurrido con Iván Román, González recalcó que la jugada “es la última línea que le queda al equipo rival, pero (el error) es parte de la carrera, con el tiempo serán menos frecuentes”.

“Para mí, (Román) es el central que debe tener Chile de aquí en adelante pensando en el futuro. Seguro que sí, uno de los pocos jugadores de la Sub 20 que sí o sí tiene que estar en la selección”, cerró.