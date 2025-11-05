Marcos González es un jugador que supo dejar huella en Universidad de Chile. El Lobo de Aire fue parte de uno de los equipos más míticos en la historia de los azules, ese que logró la Copa Sudamericana 2011 de la mano de Jorge Sampaoli.

Tras su retiro en el 2017, el ex defensor comenzó a planificar lo que sería su vida tras la actividad. Ahí fue donde le picó el bichito de comenzar a dirigir, razón por la cual comenzó el curso para sacar el título de entrenador.

Pues bien, hace pocos meses González logró su objetivo, por lo que ahora ya piensa en que será su próximo derrotero como DT. Y ojo, que lo tiene con un sueño bien claro: dirigir en algún momento a la U.

“Me quedaría toda la vida en la U”

Marcos González declaró en charla con ADN Radio que “terminé el curso en septiembre pasado y ahora están haciendo los trámites de convalidación, porque yo el curso lo hice en Argentina. Cuando me entreguen mi diploma tendré que validar en Chile todo lo que estudié. Fueron tres años de estudio, donde aprendí mucho, a pesar de toda la práctica que tenía en cancha”.

“Yo llegué a la U a los 5 años, me formé ahí, conozco a mucha gente del club, algunos ya no están. Sería un sueño dirigir a la U, me quedaría toda la vida ahí, es como mi casa”, agregó.

Sobre lo que ha sido la campaña de Gustavo Álvarez en la U, el ex defensor aseguró que “llegó a la U y salió campeón de la Copa Chile, después le ganó la Supercopa a Colo Colo y ahora metió a la U en una semifinal de Copa Sudamericana. ¿Hace cuántos años que un entrenador no hacía eso en la U? Es extraordinario”.

“Gustavo Álvarez podría quedarse en la U tranquilamente, y si yo fuera él, a la única parte que saldría es a la selección chilena. Verlo en La Roja sería lo ideal después de todo lo que ha hecho en la U”, concluyó.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción hoy miércoles 5 de noviembre a las 17:30 horas para enfrentar a Everton en el Estadio Santa Laura. Este compromiso será válido por la fecha 21 pendiente de la Liga de Primera 2025.

