La Universidad de Chile aún tiene chances de meterse en Copa Libertadores (Chile2) y, de seguro, lucharán con todo por esa proeza. Con un partido menos en la Liga de Primera 2025, los dirigidos por Gustavo Álvarez ya quedaron lejos de sus objetivos principales y pelearán por los alternativos.

Lamentablemente para los azules, la travesía en Copa Sudamericana terminó en una decepción. El gol de Lanús, iniciado por una mano clarita, terminó por apagar toda esperanza en el Romántico Viajero, que mereció mucho más de lo obtenido.

Por otro lado, en el plano nacional, la Universidad de Chile soltó el liderato hace varias fechas y el protagonismo absoluto de la Liga de Primera 2025 ha sido de Coquimbo Unido, flamante campeón.

¿Qué pasará con este delantero?

Si bien Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras son los dos delanteros que terminan sus respectivos préstamos este fin de año, no son los únicos sobre los que hay que pensar en la U de Chile.

Nicolás Guerra, por ejemplo, termina contrato y habrá que saber qué hacer, si renovarle o dejarlo partir. La última opción parece la más plausible. Pese a ello, no es el único delantero en esta situación.

Ignacio Vásquez termina contrato en diciembre de este año y no ha tenido mucho espacio, sino ninguno, en el esquema de Gustavo Álvarez. Se llegó a decir que estaba sobrepeso, que no estaba en condiciones de jugar con el primer equipo y se le mandó al equipo de proyección.

Por ende, el futuro del extremo azul no parece muy promisorio. Por lo menos, dentro del CDA. Cada día su partida parece más cerca. ¿El problema? Ya son cinco delanteros los que podrían dejar la U… ¿Cómo se invertirá en el siguiente mercado?

Ignacio Vásquez tendrá que, aparentemente, buscar otro destino | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile?

Este miércoles, la Universidad de Chile jugará su partido pendiente ante Everton de Viña del Mar. El partido se llevará a cabo en el Estadio Nacional y está programado para las 17.30 horas.

