Universidad de Chile jugará este sábado el último partido de la Liga de Primera 2025, cuando enfrente a Deportes Iquique, a contar de las 18.00 horas en el estadio Tierra de Campeones.

Será el último partido de Gustavo Álvarez al mando azul, donde tiene la obligación de pagar una deuda que tiene con el club o habrá una sanción por reglamento para los azules.

Todo, porque a la U todavía le quedan 16 minutos por cumplir de la norma de los juveniles, por lo que es la última oportunidad para llegar a los 1.890 minutos que se deben computar.

Por lo mismo, el entrenador argentino dispuso de que viajen dos juveniles con el plantel, los que tendrán la gran chance de completar esta misión dentro de la cancha: Flavio Moya e Ignacio Vásquez.

Flavio Moya e Ignacio Vásquez viajaron con la U hasta Iquique. Foto: U de Chile.

¿Quiénes cumplirán los minutos juveniles en la U?

Universidad de Chile quedó con un pie fuera de la Copa Libertadores, pero se quiere jugar la última oportunidad ante Deportes Iquique, en la última fecha del torneo.

Pero también deberá preocuparse de cumplir con los minutos juveniles, donde Moya y Vásquez serán los encargados de poder completar la misión, aunque no se apuntan como titulares.

El último que sumó fue el volante en el duelo ante O’Higgins, donde ingresó en el minuto 88 (suma doble), por lo que restó cuatro minutos desde el computo oficial de la U.

Ahora la idea es que completen los 16 minutos que le restan a la U o habrá un duro castigo desde el reglamento de la Liga de Primera, con un duro tirón de orejas para Gustavo Álvarez.

El detalle de los minutos juveniles de la U: