“Pero respóndame”: el tenso momento que vivió Gustavo Álvarez con un periodista

U. de Chile cumplió y superó a Deportes Iquique, pero no le alcanzó para ir a la Copa Libertadores. Los azules competirán el próximo año en Copa Sudamericana, aunque aparentemente sin Gustavo Álvarez.

El DT confirmó esta semana en el CDA que sus deseos son dejar la institución. Ahora, tras la victoria sobre Iquique en el norte, a Álvarez le preguntaron sobre el cierre de su proceso y se dio un tenso momento.

Un periodista habló sobre la temporada del técnico argentino y de un “fracaso internacional”. Eso de inmediato tuvo una reacción de Álvarez. “¿Fracaso internacional a qué le llama usted? ¿Fracaso es llegar a semifinales de Copa Sudamericana?“, preguntó.

El comunicador no cedió. “La U es un equipo muy grande en el cual no se acepta no salir campeón año a año“, dijo. “¿De Sudamericana? ¿De Libertadores?”, preguntó Álvarez. “Sí po, se le exige. La U no va a participar a los campeonatos, la U va a ganarlos“, fue la respuesta.

En su probable última conferencia en U. de Chile, Gustavo Álvarez vivió este momento | Photosport

El tenso momento de Gustavo Álvarez con un periodista

“Coincido con usted. Ahí tiene la respuesta“, intentó cerrar Gustavo Álvarez, pero el periodista no permitió que el tema quedara ahí. “Pero respóndame usted, fundamente lo que estoy preguntando“, dijo.

“No cumplimos el objetivo. Habrá sido un fracaso… Respeto su opinión, pero el análisis que yo hago terminado la temporada, lo tendré claro en los próximos días“, concluyó Gustavo Álvarez para pasar a otra consulta.