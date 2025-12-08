Historia pura en el Conce. Es que tras años oscuros con la desafiliación y resurgir en la cenizas, Deportes Concepción volvió a donde merece estar y timbró un esperado regreso al fútbol grande.

Los lilas derrotaron por 3-2 agónicamente como visita a Cobreloa, en un partido de infarto donde los loínos pelearon hasta el final por el ascenso. Sin embargo, el León de Collao rugió fuerte en el norte y consumó el sueño de volver a Primera.

Nelson Sepúlveda abrió la cuenta a los 37 de primer tiempo. Joaquín Larrivey estiró el marcador a los 52′, pero ahí los locales se pusieron las pilas.

Gustavo Gotti a los 77′ encendió la ilusión y a los 84′ Álvaro Delgado, de penal, puso el 2-2. Como habían igualado 1-1 en la ida, el duelo iba a alargue.

Concepción derrotó a Cobreloa en Calama

Dramática definición a favor de Concepción

En el último minuto, Cobreloa tuvo un disparo al palo. Acto seguido, Gotti pudo hacer el 3-2, pero su cabezazo se fue al palo.

Concepción se envalentonó y tuvo la última del partido, en donde la moneda cayó a su favor: Nelson Sepúlveda logró meter el 3-2 con polémica, pues Cobreloa reclamó falta de Larrivey en la previa de la jugada. El árbitro Diego Flores no lo consideró.

Así terminó el duelo a favor del cuadro penquista, que regresa a Primera, tras descender por secretaría el 2008. Recordar que el Conce recién había ascendido esta temporada a la B y pasó años en el amateurismo tras ser desafiliado el 2016.

Por su parte, Cobreloa se queda con las manos vacías nuevamente definiendo en su estadio, esta vez tras haber igualado un 2-2 inicial. Ahí, finales contra Cobresal (2018) y Copiapó (2022) sacudieron al equipo que volvió a resignar un ascenso en casa.

