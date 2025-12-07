Arturo Vidal y Carlos Caszely no sólo tienen en común ser referentes de Colo Colo. Al parecer, también coinciden en la opinión negativa en torno a Fernando Ortiz. Eso sí, el Chino expresó su opinión antes del partido que los albos cayeron por 2-1 frente al Audax Italiano en el estadio Monumental.

Caszely conversó con Cooperativa Deportes y no se mostró muy convencido del alza que Ortiz había defendido en su última aparición pública. “Si gana y logra clasificar para la Sudamericana puede quedarse. Si no, tendrá que irse. Creo que está estipulado en el contrato, no lo he visto, pero es lo que se ha comentado”, aseguró el Rey del Metro Cuadrado.

“Colo Colo está octavo, así como haber mejorado mucho no. Colo Colo vive un remezón grande, tendrán que traer tres jugadores de gran nivel apoyados por cuatro chicos de las inferiores”, agregó Caszely, quien ve afuera al Tano Ortiz tras la caída en casa con todo el escenario dispuesto de manera conveniente.

Según la visión de Caszely, Ortiz debería salir de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

Y Arturo Vidal fue mucho más elocuente que Caszely. Tampoco criticó abiertamente a Ortiz. Pero sí puso en tela de juicio sus decisiones técnicas en los últimos partidos. “Así nos fue. Hubiese sido diferente la cosa en la última parte. Hubiese sido todo distinto”, manifestó el Rey.

Caszely y Vidal compartieron en la despedida de Jaime Valdés. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“No seguiré hablando, sólo sé que mañana nos juntamos acá y veremos qué viene el próximo año”, soltó Vidal, quien anticipó que habrá una reunión importante en Pedrero para zanjar ciertas situaciones. Entre ellas, la continuidad de Ortiz.

Caszely no se convence con Ortiz y Vidal recuerda a Almirón en Colo Colo

Arturo Vidal piensa que Ortiz no es el técnico ideal para Colo Colo y aunque no lo dijo abiertamente como sí Caszely, quien le puso como listón la clasificación internacional, revivió el ciclo que comenzó en la temporada 2024. Y que terminó con muchísima polémica este año: el de Jorge Almirón.

“No sé, no me meto. Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho y de ahí se pudrió todo. Uno no toma decisiones. No le preguntan qué es lo mejor para Colo Colo”, respondió Vidal sobre el desenlace del primer equipo tras la salida del DT, quien fue reemplazado interinamente por la dupla de Hugo González y Luis Pérez.

Tuvo más. “Uno juega no más, pero al final pasan estas cosas cuando la institución no está unida. Es una derrota fuerte, un fracaso. He tenido muchas derrotas en finales, nunca gané la Champions, muchas cosas. Me duele no haber empezado del principio, en la semana se había dado todo”, manifestó el bicampeón de América con la selección chilena.

“Llegar al partido y no jugar duele mucho. Quedar eliminado así también duele mucho y lo voy a llevar conmigo. Lo dije al principio, el equipo era una selección. Es Increíble. Por algo trajeron los jugadores que trajeron, muchas cosas pasaron en el camino y no se dio. Lo que pasó alrededor también afecta aunque no lo digan nunca, pero afecta mucho”, detalló.

Arturo Vidal provocó una tapada sólida y segura de Tomás Ahumada, de gran tarde en Pedrero. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y focalizó su mirada en un partido. “Es difícil, seguramente lo que pasó con Fortaleza nos hizo mucho daño. Los dos niños que perdimos, dolió mucho, lo que pasó con Almirón, el cambio de entrenador. Esperábamos mucho de este año, no se dio, nos vamos con las manos vacías y derrotados al máximo”, cerró Vidal con una visión lapidaria del desempeño albo en 2025. No podía ser de otro modo.

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo terminó en el 8° lugar la Liga de Primera 2025, fuera de todos los puestos que clasifican a copas internacionales.

