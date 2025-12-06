Es tendencia:
Colo Colo

El palo de Carlos Caszely a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Hay que ver hasta qué punto es verdad…”

A Carlos Caszely le preguntaron sobre Fernando Ortiz y soltó una severa crítica sobre su discurso en Colo Colo.

Por Javiera García L.

Esto dijo Caszely de Fernando Ortiz
La continuidad de Fernando Ortiz es una incógnita en Colo Colo. Lo que suceda este domingo, donde el Cacique se jugará su última oportunidad de ir a la Copa Sudamericana, seguramente despejará esas dudas.

A la espera de aquello, Carlos Caszely hizo una crítica importante al entrenador del Cacique, cuestionando su discurso sobre los juveniles del club.

“Siempre va a ser bueno que un técnico se preocupe de las cadetes; después vamos a ver si los pone o no”, mencionó el Rey del Metro Cuadrado este viernes, después de ver a su nieto campeón de la Sub 18 de los albos.

“En el partido anterior a Cobresal, había un chico que jugó muy bien (Leandro Hernández), sin embargo, en el partido final con Cobresal lo sacó y puso de nuevo a Aquino. Entonces, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que se hace y lo que se dice”, mencionó.

El orgullo de Carlos Caszely por su nieto campeón con Colo Colo: “Tiene condiciones”

La crítica de Carlos Caszely a Fernando Ortiz sobre los juveniles de Colo Colo

En 1968, Colo Colo estaba casi en la quiebra y subieron cuatro o cinco jugadores, y salimos campeones. En los 70 pasó lo mismo, y en la quiebra también ocurrió: jugó con muchos juveniles y salió campeón”, reflexionó Carlos Caszely.

El que lleva seis o siete años en Colo Colo sabe lo que es vestir la camiseta del “Popular” y entregarse al máximo“, cerró.

