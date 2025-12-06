La continuidad de Fernando Ortiz es una incógnita en Colo Colo. Lo que suceda este domingo, donde el Cacique se jugará su última oportunidad de ir a la Copa Sudamericana, seguramente despejará esas dudas.

A la espera de aquello, Carlos Caszely hizo una crítica importante al entrenador del Cacique, cuestionando su discurso sobre los juveniles del club.

“Siempre va a ser bueno que un técnico se preocupe de las cadetes; después vamos a ver si los pone o no”, mencionó el Rey del Metro Cuadrado este viernes, después de ver a su nieto campeón de la Sub 18 de los albos.

“En el partido anterior a Cobresal, había un chico que jugó muy bien (Leandro Hernández), sin embargo, en el partido final con Cobresal lo sacó y puso de nuevo a Aquino. Entonces, hay que ver hasta qué punto es verdad lo que se hace y lo que se dice”, mencionó.

La crítica de Carlos Caszely a Fernando Ortiz sobre los juveniles de Colo Colo

“En 1968, Colo Colo estaba casi en la quiebra y subieron cuatro o cinco jugadores, y salimos campeones. En los 70 pasó lo mismo, y en la quiebra también ocurrió: jugó con muchos juveniles y salió campeón”, reflexionó Carlos Caszely.

“El que lleva seis o siete años en Colo Colo sabe lo que es vestir la camiseta del “Popular” y entregarse al máximo“, cerró.