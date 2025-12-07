Colo Colo no consiguió ni el mínimo. Quedaban dos fechas por disputar y el cuadro albo estaba peleando palmo a palmo en la zona de la Copa Sudamericana con Cobresal. De repente, todo se derrumbó y, ahora, ni pan, ni pedazo.

Cinco goles en contra en dos partidos, registró el cuadro de Fernando Ortiz. El Cacique simplemente perdió el rumbo y pasó de tener buenas chances de ir a un torneo internacional, a jugarse la vida en la última fecha. Y ni con la tremenda goleada sufrida por los Mineros ante Ñublense, alcanzó.

Con el 2-1 propinado por Audax Italiano en el Estadio Monumental, todo se derrumbó. Así de simple, Colo Colo no irá a ninguna copa internacional en el próximo semestre. Habrá que poner la vista en casa.

Pésima actitud de Javier Correa

Uno de los que ha sido considerado como uno de los responsables del mal momento de Colo Colo es Javier Correa. El delantero del Cacique no echa una adentro y es considerado como parte de los puntos bajos en las últimas fechas.

Tras el partido, y tal como recalcó Radio ADN, el delantero tuvo una muy fea actitud. Al contrario de sus compañeros, que se acercaron al público en señal de disculpas por la campaña, el cordobés se fue directo a camarines, sin siquiera mirar a nadie.

Esta no serpia la primera vez que el ex Estudiantes de La Plata tiene este tipo de comportamientos tras perder un partido. Lo increíble es que cuando se gana, Javier Correa es capaz de tirar frases para el bronce y la galucha.

Javier Correa se fue enfadado del Monumental | Photosport

¿Como quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?