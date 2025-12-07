Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Resaltan fea actitud de Javier Correa tras la decepción de Colo Colo con la Copa Sudamericana

El delantero de Colo Colo no supo concretar las oportunidades que tuvo en el duelo ante Audax Italiano. Pero lo peor vino con el final...

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Javier Correa tuvo una feísima actitud en Colo Colo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJavier Correa tuvo una feísima actitud en Colo Colo.

Colo Colo no consiguió ni el mínimo. Quedaban dos fechas por disputar y el cuadro albo estaba peleando palmo a palmo en la zona de la Copa Sudamericana con Cobresal. De repente, todo se derrumbó y, ahora, ni pan, ni pedazo.

Cinco goles en contra en dos partidos, registró el cuadro de Fernando Ortiz. El Cacique simplemente perdió el rumbo y pasó de tener buenas chances de ir a un torneo internacional, a jugarse la vida en la última fecha. Y ni con la tremenda goleada sufrida por los Mineros ante Ñublense, alcanzó.

Con el 2-1 propinado por Audax Italiano en el Estadio Monumental, todo se derrumbó. Así de simple, Colo Colo no irá a ninguna copa internacional en el próximo semestre. Habrá que poner la vista en casa.

Hacen bolsa al DT de Colo Colo: “Es malo, es muy discreto lo que ha hecho Fernando Ortiz”

ver también

Hacen bolsa al DT de Colo Colo: “Es malo, es muy discreto lo que ha hecho Fernando Ortiz”

Pésima actitud de Javier Correa

Uno de los que ha sido considerado como uno de los responsables del mal momento de Colo Colo es Javier Correa. El delantero del Cacique no echa una adentro y es considerado como parte de los puntos bajos en las últimas fechas.

Tras el partido, y tal como recalcó Radio ADN, el delantero tuvo una muy fea actitud. Al contrario de sus compañeros, que se acercaron al público en señal de disculpas por la campaña, el cordobés se fue directo a camarines, sin siquiera mirar a nadie.

Esta no serpia la primera vez que el ex Estudiantes de La Plata tiene este tipo de comportamientos tras perder un partido. Lo increíble es que cuando se gana, Javier Correa es capaz de tirar frases para el bronce y la galucha.

Publicidad
Javier Correa se fue enfadado del Monumental | Photosport

Javier Correa se fue enfadado del Monumental | Photosport

¿Como quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

¿Qué pasó con las cámaras en el partido de Colo Colo? La increíble situación que se vivió en el Monumental

ver también

¿Qué pasó con las cámaras en el partido de Colo Colo? La increíble situación que se vivió en el Monumental

Lee también
Hacen bolsa a Fernando Ortiz: "Es muy malo, muy discreto"
Colo Colo

Hacen bolsa a Fernando Ortiz: "Es muy malo, muy discreto"

¿Colo Colo o Cobresal a Sudamericana? Así queda la tabla del torneo 2025
Colo Colo

¿Colo Colo o Cobresal a Sudamericana? Así queda la tabla del torneo 2025

¿Ganar y qué más? Esto necesita Colo Colo para clasificar a Sudamericana
Colo Colo

¿Ganar y qué más? Esto necesita Colo Colo para clasificar a Sudamericana

Interesa en los grandes, fue figura ante Colo Colo y recuerda a su ex DT
Chile

Interesa en los grandes, fue figura ante Colo Colo y recuerda a su ex DT

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo