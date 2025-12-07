Colo Colo necesita de un milagro para poder clasificar a copas internacionales. De forma paralela a su partido ante Audax Italiano, los albos tenían la urgencia de que Ñublense venciera a Cobresal, algo que, precisamente, estaba pasando en el primer tiempo.

Sin embargo, el Cacique no puede vencer a los Tanos y todo parece derrumbarse, justo en frente de todos sus hinchas, con la fiesta arreglada con lienzos y un público numeroso, en el Monumental.

Precisamente, parte de ese contexto terminó siendo protagonista en el inicio del encuentro. Se trata de un lienzo, que terminó provocando algunas complicaciones para ciertos espectadores.

Tifo que complicó

En el inicio del duelo, quienes veían el partido por la televisión, se dieron cuenta de lo extraño que era el ángulo de la cámara de televisión. Si bien al principio no hubo una explicación clara, rápidamente se supo el por qué.

Resulta que un tifo con varios jugadores emblemáticos de Colo Colo tapó la visualización y los tiros de cámara, por lo que hubo que aplicar una salida de emergencia.

Ya antes del partido, un lienzo puesto en el borde del sector de Rapanui llamó la atención. Decía: “¿Qué sería de Chile sin Colo Colo?”. Es que el público se tomó en serio lo de alentar al equipo en los peores momentos. Al menos, hasta que cayeron los goles de Audax.

