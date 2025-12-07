Este domingo 7 de diciembre, Colo Colo tiene una cita crucial en el Estadio Monumental. El Cacique recibe a Audax Italiano en un duelo que es clave no solo para asegurar puntos, sino también para definir varios aspectos de cara al futuro del club para 2026.

Los albos arrancan esta fecha fuera de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, un panorama que grafica la pobre campaña realizada justo en el año de su centenario. Lo cierto es que, a pesar de ello, no todo está definido, eso sí, la tarea no es fácil para el Popular.

Los resultados obtenidos por otros clubes durante la jornada 29 han complicado aún más el panorama, dejando a Colo Colo prácticamente dependiente de solo una y solo una ‘mezcla de resultados’ para así asegurar un cupo continental. Conoce en detalle que necesitan para poder entrar a copas internacionales.

No solo ganar, esto necesita Colo Colo para clasificar a Sudamericana

Si bien es muy importante que Colo Colo gane, ya que es el único resultado que le sirve para seguir soñando con la Sudamericana, no basta con el triunfo albo, debido a que paralelo al duelo entre albos y audinos, juega Ñublense ante Cobresal en Chillán.

Partido donde los hombres de El Salvador deben perder para que Colo Colo logre la clasificación a copas Conmebol.

¿Por qué? Esto sucedería porque a pesar de que los Mineros ahora son 7° con 47 puntos, son el único club al que los albos pueden sobrepasar en la tabla si ganan , ya que sumarían los mismos puntos (47), pero con mejor diferencia de gol que los nortinos (ahora +11 vs. +5).

Colo Colo debe derrotar a Audax y esperar por un caída de Cobresal. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Por ello, Colo Colo para clasificar a Sudamericana debe derrotar a Audax Italiano y esperar que Cobresal pierda ante los ‘Diablos Rojos’. Cualquier otro resultado deja al Cacique fuera de competencia.

