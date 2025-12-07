Este domingo 7 de diciembre finalizó la Liga de Primera 2025 con los últimos duelos de la fecha 30, jornada en la que se definieron importantes cosas de cara a la temporada 2026 en el fútbol chileno e internacional.

No obstante, aún queda por definirse un último cupo internacional y, más importante, por coronar a un último campeón, nos referimos al ganador de la Copa Chile 2025.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Chile 2025?

El segundo torneo más importante del país tendrá su jornada de definición el próximo miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas de Chile. El duelo enfrentará a los finalistas Deportes Limache y Huachipato en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

Ninguno de los dos clubes ha conquistado este título con anterioridad. Eso sí, Huachipato ya disputó una final en la temporada 2013, donde cayó ante Deportes Iquique. Por su parte, Limache debutará en este decisivo duelo.

Limache y Huachipato buscarán despedir el 2025 con la conquistas de su primera Copa Chile. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Transmisión confirmada:

Aunque no había mucho misterio, ahora está confirmado que la gran final de la Copa Chile 2025, como todas sus fases previas, irá en exclusiva transmisión de TNT Sports, canal poseedor de los derechos de los torneos más importantes del país.

Se espera que la gran final entre Deportes Limache y Huachipato se transmita por la señal de TV TNT Sports Premium y online a través de su plataforma de streaming, HBO Max.

Copa Libertadores 2026 como premio adicional

Este gran partido tiene adicionalmente un importante premio deportivo, ya que, al haberse confirmado la permanencia de Limache en la división correspondiente, se puede asegurar que el vencedor de este duelo logrará la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El campeón obtendrá el cupo Chile 4 (fase previa), acompañando así a O’Higgins de Rancagua, el otro clasificado a las rondas previas tras terminar 3° en la fase regular del torneo.

