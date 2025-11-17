Universidad de Chile ya comienza a planear lo que será la temporada 2026 y en ese contexto, se prepara la salida de alguna de sus figuras, entre ellos un jugador que el equipo habría intentado renovar, pero que no ha resultado de la forma que se espera.

Según revela AS, Ignacio Vásquez quien ha tenido un complejo 2025 con los azules, sin encontrar su espacio en la oncena titular, lo que podría propiciar su salida del equipo en búsqueda de minutos, considerando que su contrato termina a fin de año.

Agregando que desde el entorno del futbolista señalan que “no está cómodo con su presente y antes de firmar un nuevo vínculo quiere asegurarse de poder sumar una mayor cantidad de minutos”.

A pesar de esto, el medio señala que la U no quiere perder al jugador, por lo que se habla de una renovación, pero que salga a préstamo la próxima temporada para sumar minutos. Pero nada esta cerrado.

El presente de Ignacio Vásquez

El jugador de 19 años ha tenido un 2025 complicado, ya que ha pesar de no encontrar continuidad en el equipo que dirige Gustavo Álvarez, jugando mayormente en el plantel de Proyección, quedó fuera de la nómina de la Sub-20.

El delantero no fue considerado por Nicolás Córdova para enfrentar el Mundial de Chile 2025, donde la Roja quedó eliminada en octavos de final contra México por 4 a 1.