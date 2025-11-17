El 2025 está llegando a su fin y con ello, Universidad de Chile comienza a planificar lo que será la temporada 2026 con una baja ya confirma, uno de los jugadores que estaba a préstamo y cerca de terminarlo se quedará en su nuevo club.

Según reveló Cooperativa Deportes PM, el club Huracán de la liga argentina ejecutará la opción de compra por Emmanuel Ojeda, volante de 28 años que llegó cedido al equipo en enero. El “Globo” pagará una cifra cercana a los 750 mil dólares para quedarse con su ficha.

La carrera de Emmanuel Ojeda

El jugador de 28 años comenzó su carrera en Rosario Central el 2016, para luego llegar a Chile fichando por Universidad de Chile. El 2025 regresó a Argentina para sumarse a Huracán, conjunto donde se ha convertido en una de las figuras.

Emmanuel Ojeda no regresará a la U/Photosport

El presente de Universidad de Chile

A pocas fechas para que termine el Campeonato Nacional, los azules se encuentra en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 48 puntos, lo que los deja en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Sin embargo, están muy cerca del segundo y tercer puesto, ocupados por Universidad Católica con 51 unidades y O’Higgins con 50, puesto que dan cupos a la próxima edición de Copa Libertadores.

Por estos motivos, el cuadro buscará reforzarse para la siguiente temporada donde nombres como Octavio Rivero, Igor Lichnovsky y Felipe Mora, sin embargo, hasta el momento, nada ha sido confirmado.