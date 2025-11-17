Un polémico partido terminó en llamas en el fútbol de Argentina, luego de un discutido empate entre Barracas Central por un marcador de 1-1 ante Huracán, por la última fecha antes de los playoffs.

Tanto así, que el duelo finalizó y quedó marcador por un video donde se puede ver al árbitro Andrés Gariano, amenazando gravemente a un ex técnico de Universidad de Chile.

Frank Darío Kudelka se fue encima del juez del compromiso, donde ganaban 1-0 con gol de Emmanuel Ojeda, el jugador que todavía es propiedad de la U, pero que les fue empatado en el complemento.

Dos polémicos penales cobraron en favor de Barras Central, donde el segundo fue cambiado por gol, algo que eliminó a Huracán de los playoffs y que terminó con una frase del árbitro que dará la vuelta al mundo: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

El ex técnico de la U se le fue encima al árbitro tras la eliminación de Huracán.

Impacto: ¿Qué le dijo el árbitro a Kudelka?

Fue en el minuto 28 del primer tiempo donde el ex U de Chile, Emmanuel Ojeda, adelantó a la visita, algo que le daba la clasificación a la siguiente parte del torneo a Huracán.

Pero antes de finalizar el primer tiempo, el árbitro cobró un primer polémico penal, pero que fue atajado por Sebastián Meza, aunque dejó la polémica latente en redes sociales.

Ya casi al final del partido, otro cobro bien dudoso, permitió que Barracas empate el partido en los pies de Rodrigo Insua, quien cerró el 1-1, dejandó a Huracán en llamas.

Kudelka se le fue encima al árbitro, tanto así que en el video se alcanza a escuchar un “vos con mi familia no te metés”. Mientras que el juez no se quedó un lanzó una frase impactante: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

