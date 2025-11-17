Cristian Garin logró un título en el cierre de temporada al vencer al peruano Ignacio Buse en el challenger de Montevideo, final que se estiró a tres sets y en la que el chileno mostró todo su oficio al superar a su rival por 6-7, 6-2 y 6-2.

Gago quedó 80° del ranking ATP, por lo que podrá entrar de manera directa al Australian Open del próximo año y empezar de buena manera la temporada 2026.

Sin embargo, antes que pensar en él, se dedicó a consolar al incaico con una palabras hermosas en la ceremonia de premiación, lo que refleja su caballerosidad.

Garin fue campeón en Uruguay

Las palabras de Garin a Buse en Uruguay

Garin señaló de entrada que “lo primero es felicitar a Nacho. Hoy estaba un poco difícil, creo que lo dimos todo y sé lo duro que es perder una final”, manifestó quien quedó como número 1 de Chile.

Agregó luego que Buse debe continuar por la misma senda. “Solamente quiero mandarte todo el ánimo para lo que sigue. De los jugadores sudamericanos eres el que tiene mayor proyección, te veo trabajando muy bien con tu equipo, bien acompañado”.

“Decirte que sigas así, que te va a ir muy bien y vas a tener tu recompensa yo creo que muy pronto”, le manifestó al verlo muy triste por la derrota en Uruguay.

También señaló que haber disputado este campeonato fue muy placentero, por el ambiente que había en las tribunas.

“Agradecer a todo el público, estaba muy lleno en las noches cuando jugaba, por lo que me voy con cariño de Montevideo, con grandes recuerdos y con mucha felicidad, gracias a todos por venir”, señaló.

Finalmente manifestó que este challenger “es un torneazo, no venía hace 9 años, ojalá que pronto tengan un torneo ATP porque sería un gran evento”.