Uno de los puestos que debe reforzar Colo Colo de cara a la temporada 2026 es el centro del ataque, porque su gran precio, Salomón Rodríguez, fue un fiasco.

El delantero uruguayo ha marcado la impresionante cifra de cero goles en la Liga de Primera, es por ello que ya le buscan una salida para la campaña venidera.

A rey muerto, rey puesto. Como Colo Colo va a necesitar a un 9 ya empezó a circular la opción del regreso de Damián Pizarro, quien no ha tenido mucha suerte en su préstamo en Le Havre de Francia, donde no es considerado.

Coke Contreras pide a Damián Pizarro para Colo Colo

El delantero de 20 años no la pasa bien en el fútbol galo, es por ello que el ex volante de Colo Colo Jorge Coke Contreras le dijo a RedGol que un regreso del ariete a Macul sería una muy buena opción.

“Yo creo que sí (que vuelva a Colo Colo), porque el chico una que no la debe estar pasando bien. Claro, a lo mejor quizás el salir a otro lado hizo un buen contrato y todo eso, pero el hecho de no jugar continuamente, yo creo que a un jugador le preocupa, me imagino, y tiene que buscar solución y yo creo que una de las opciones es volver acá”, dijo el mediocampista.

“Lo apuraron, no sé si fue porque los representantes querían hacer negocio y todo eso, pero le jugó en contra, porque en sus clubes europeos no han contado con él y se dieron cuenta de que es un jugador al que le falta”, agregó el Coke.

Por último, dejó en claro que un retorno al estadio Monumental puede ser muy beneficioso para Damián Pizarro.

“Colo Colo debería traerlo. Hay un trabajo importante que se puede hacer con el jugador y todavía se le pueden enseñar acciones para sacarle más provecho a sus condiciones ofensivas. Pueden mejorarlo y puede ser un aporte para Colo Colo también”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Colo Colo volverá a jugar de manera oficial el próximo domingo 23 de noviembre, cuando desde las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el Monumental.