Universidad de Chile comienza un nuevo proceso al mando de Francisco Meneghini, quien de entrada aseguró que tomará buena parte del trabajo realizado por su antecesor Gustavo Álvarez.

Algo que también dejó en claro en la primera entrevista con el buzo de la U, explicando una radiografía que ha realizado del plantel azul, dejando en claro la importancia de una base que tiene lista el club.

“Hace mucho que trabajo en el fútbol chileno, la U se ha reforzado, ha mejorado en el mercado de 2024, que generó una base de jugadores que dieron solidez al plantel y en los siguientes mercados”, explicó.

“La idea es ir con detalles puliendo cosas, la base del equipo ya está con buenos jugadores en todas las líneas, con carácter ofensivo, se nota hasta en los defesas y tenemos que incorporar algunos jugadores en puestos para tener un plantel que permita competir”, detalló.

Paqui Meneghini es el nuevo entrenador de la U. Foto: U de Chile.

Paqui destaca lo logrado por Álvarez en la U

Francisco Meneghini destacó, de alguna forma, el trabajo que ha realizado Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, con un plantel que trabajó durante dos temporadas bajo su mando y que quiere tener de base para lograr los objetivos.

“La mayoría lleva dos temporadas en el club, saben de la grandeza, han competido bien a nivel local e internacional y creo que no hace falta que se los diga yo. Tenemos que trabajar para ser campeones. Por lo que, sin hablar con los jugadores todavía, se que piensan lo mismo”, detalló.

Una sensación de tranquilidad de parte del nuevo entrenador de la U, quien también hace un llamado a la calma a sus jugadores por los cambios que se vienen para la temporada 2026.

