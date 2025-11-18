Es tendencia:
Fútbol Internacional

Sampaoli “se pone la camiseta” de Perú previo al duelo con Chile: “Lo viví con alegría”

El ex DT de la Roja suena en el equipo incaico, ocasión donde recordó su vínculo con el país en el inicio de su carrera.

Por Nelson Martinez

Jorge Sampaoli dirigió en ese país.
Jorge Sampaoli dirigió en ese país.

La selección chilena juega un nuevo amistoso en Rusia, donde al frente aparece su clásico rival, Perú. Y en un duelo que genera espectativas, palabras de elogios de un viejo conocido tuvo el equipo incaico: se trata de Jorge Sampaoli.

El ahora DT de Atlético Mineiro, que en su momento dirigió cuatro equipos de Perú, fue consultado sobre un eventual rumor que lo vincula como futuro estratega de dicha selección. Fue categórico en decir que no.

Pero también se dio el tiempo de alabar el fútbol peruano en la previa del partido contra Chile, donde el ex entrenador de la Roja no ocultó su cariñó por ese país. En dicho reproducidos por el medio local Sin Fundamento, “Sampa” abrió su corazón.

Sampaoli se maravilla con Perú

Jorge Sampaoli tuvo emotivas palabras para Perú y su selección, justo en horas previas al partido de los albirojos contra la selección chilena. El casildense dirigió por años en ese país, en el comienzo de su carrera.

Sampaoli en Coronel Bolognesi.

Sampaoli en Coronel Bolognesi.

“Había un cuerpo técnico argentino al que respeto mucho y su clasificación (al Mundial 2018) me generó gran ilusión; lo viví con alegría. La selección tuvo un crecimiento de menor a mayor, así que material hay”, dijo.

En ese sentido, Sampaoli la tiene clara sobre la receta para que el eterno rival de Chile vuelva a pelear por ir a una cita mundialera. El casildense sigue creyendo en el despegue del país que le dio sus primeras oportunidades en una banca.

“Perú es cuna de buenos jugadores. La selección tuvo un crecimiento de menor a mayor, así que material hay. Estoy seguro que en algún momento Perú explotará”, cerró.

