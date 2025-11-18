Este futbolista participó activamente de la preparación que hizo la Roja Sub 20 para disputar el Mundial que organizó Chile. Pero finalmente quedó afuera de la lista que elaboró Nicolás Córdova para competir en el certamen, donde el elenco nacional se despidió en los octavos de final.

Las referencias son para un jugador de 20 años que nació en Estados Unidos, pero que había elegido representar a nuestro país: Favian Loyola, quien hasta hace pocas horas jugaba en el Orlando City de la Major League Soccer en su nación natal.

Pero ese panorama cambió drásticamente, pues Loyola recibió una dura noticia de su equipo. Fue uno de los que terminó su contrato con la institución y no será renovado. “Anunciamos los estados del final de temporada de nuestros jugadores”, informaron los Leones a través de sus redes oficiales.

Favian Loyola en acción por la selección chilena ante Noruega en un amistoso internacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Detallaron el listado de cuatro futbolistas que dejaron el club y pasaron a ser agentes libres. Uno fue el uruguayo César Araújo. Otro, el ghanés Mohammed Shak. Y también el portero Carlos Mercado. El restante fue Favian Loyola, quien deberá tomar decisiones respecto de su futuro.

Captura Instagram Orlando City.

De quedar fuera del Mundial con la Roja Sub 20 a ser agente libre: Favian Loyola sin club

Habrá que ver en qué termina este año de Favian Loyola, quien tuvo la decepción de quedar fuera del Mundial Sub 20 con la Roja. Y ahora suma este traspié de no renovar su contrato con el Orlando City. Al menos es seguro que tendrá ofertas, pues su hermano ya pasó por el fútbol chileno.

Donovan Loyola tuvo una estadía en Universidad Católica, pero le puso fin a su trayectoria profesional. Hoy en día es director técnico del equipo Sub 13 de la Nona Soccer Academy. Por cierto, Favian también pasó por la precordillera y hace poco, declaró que es hincha de los Cruzados.

¿El fútbol chileno será nuevamente opción para Favian Loyola? El tiempo dirá, pero quedó como agente libre y apunta a ser un buen nombre para cualquier equipo que quiera un futbolista con roce internacional a bajo costo.

