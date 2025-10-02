Este volante ofensivo nació en Estados Unidos e incluso ya jugó por las categorías juveniles de aquella selección, aunque hizo gran parte de la preparación para el Mundial Sub 20 con la selección chilena. Incluso ese partido amistoso frente a Noruega disputado en el Municipal de La Cisterna.

Pero esa participación no le aseguró su presencia en la Copa del Mundo. Finalmente, el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova decidió marginar a este jugador, quien pertenece a los registros del Orlando City en la Major League Soccer.

Todas las referencias son para Favian Loyola, quien le concedió una entrevista a TNT Sports y repasó su marginación de la cita. “Mentalmente todos los jugadores pueden ver eso como algo negativo. Pero yo siempre estoy positivo”, asumió este futbolista.

Favian Loyola habló de su marginación del Mundial Sub 20. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No tengo una mala relación con los profes, siempre con fe. Me dijeron que necesito jugar, pero estaba lesionado. No es que no tengan fe en mí. Tampoco mala suerte, es parte del fútbol. Me lesioné”, agregó Loyola, quien de todas maneras es un hincha más de la Roja para menores de 20 años.

Loyola añadió que “quería estar con el equipo ayudándolo, pero lo veré desde afuera y empujaré. Tengo muchos amigos ahí, mis compañeros me mandan mensajes”. Es decir, lo hacen sentir como si estuviera en la concentración del equipo. Aunque a miles de kilómetros de distancia.

Favian Loyola pone en duda su futuro en la Roja tras no ser llamado al Mundial: “Hay que ver”

Para Favian Loyola, este jugador nacido en Estados Unidos que tiene nacionalidad chilena y quedó con las ganas de jugar el Mundial Sub 20, todavía no ha llegado el gran momento de tomar una decisión definitiva. Ni siquiera haber estado en esta competencia lo sacaba definitivamente del radar de su país natal.

“Sólo hay que ver qué tal el futuro. Dejé mi país y el equipo nacional de Estados Unidos, estaba ahí. Tengo fe en Chile, ojalá tengan fe en mí también”, manifestó Loyola, siempre en el micrófono de TNT Sports. Parece convencido de su elección por la Roja. Pero hasta que no dispute un partido Clase A por el equipo adulto, nunca se sabe.

Otro tema que tocó fue la dificultad de la Major League Soccer. “Hay para competir en la MLS. Hay compañeros en Chile que pueden jugar en Estados Unidos, como Pancho Rossel. Hay que ver la liga, tenemos a Messi y muchos jugadores conocidos. Es algo muy bacán jugar con esos jugadores y verlos. Las canchas para entrenar son buenísimas, todo está al 100 por ciento”, cerró Favian Loyola. El tiempo dirá en qué termina su periplo internacional…