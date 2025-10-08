En medio de este receso que ha tenido con el plantel de la UC, Daniel Garnero no pudo disponer de Juan Francisco Rossel, pues estaba jugando el Mundial Sub 20 con la selección chilena. De hecho, el “9” fue el capitán del equipo adiestrado por Nicolás Córdova en la cita organizada en nuestro país.

Recién en el partido ante México, Rossel anotó su primer gol en la Copa del Mundo. Luego de la fase grupal, cuando Chile caía 4-0 ante la Tri, definió con certeza para inaugurar su registro goleador. Fue literalmente el gol del honor ante el Tri.

Mientras eso ocurría, Garnero afinaba detalles para jugar frente a Ñublense por la fecha 19 de la Liga de Primera. En un partido pendiente, Universidad Católica debe recibir a los Diablos Rojos. En la antesala, el entrenador de los Cruzados recibió una consulta alusiva a dos jugadores que estuvieron en la órbita de Córdova.

Juan Francisco Rossel había tenido un gran Sudamericano y anotó sólo un gol en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

Uno fue Rossel. “No pude ver los partidos del Sub 20, no vi prácticamente ninguno. Coinciden con otras actividades y la verdad estoy mirando más Ñublense que el juvenil. Sinceramente, así que no puedo dar una opinión“, dijo el Dani Garnero, ex seleccionador de Paraguay y DT de Libertad.

ver también Garnero se maravilla con Vicente Cárcamo, la nueva perla de la UC: “Saca ventaja con su…”

Garnero le da un consejo a Rossel para olvidar el Mundial: “Dentro de la cancha”

Eso sí, Daniel Garnero oyó parte de los reproches para Rossel y casi toda la selección chilena que jugó el Mundial Sub 20. La estrepitosa eliminación dejó un sabor muy amargo. Mucho más fuerte que ese toque de dulzor que le dio clasificar por tarjetas amarillas.

Publicidad

Publicidad

Juan Francisco Rossel recibió un pequeño tip del DT de la Católica. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“De las críticas un poco me entero. Ojalá las puedan revertir, la única manera de hacerlo es dentro de la cancha”, aseguró Garnero sobre el Pancho Rossel, quien seguramente volverá para luchar por un puesto en la Católica. El DT también abordó el estado de Sebastián Arancibia.

Sebastián Arancibia en acción por la Universidad Católica, donde debutó con Tiago Nunes. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Publicidad

Publicidad

El lateral derecho fue marginado de la citación para la Copa del Mundo por una lesión que ha sido rebelde. “Seba no está entrenando a la par de sus compañerops todavía. Se demoró un poco más de lo que todos pensábamos y pretendíasmos. Vamos a hacer fuerza para que pueda incorporarse a inicio de semana”, expuso Garnero. Cero chances de tenerlo ante Ñublense.

ver también El giro radical de Sebastián Arancibia, lateral de la UC que anuló a Lucas Cepeda vs Colo Colo

¿Cuándo juega la UC ante Ñublense por la Liga de Primera 2025?

Universidad Católica recibirá a Ñublense por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025. El partido se disputará en el Claro Arena este jueves 9 de octubre a las 20:30 horas.