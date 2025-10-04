La selección chilena Sub 20 sigue con su decepcionante andar en este Mundial de la categoría. El equipo del Métrico Nicolás Córdova cayó por 2-1 ante Egipto y solamente por las tarjetas amarillas pudo clasifica segundo de su grupo a los octavos de final del torneo.

Como ha sido habitual en estos últimos años a nivel de todas las selecciones, la falta de gol está pasándole la cuenta a este equipo. A duras penas convirtió tres tantos en la fase de grupos, demasiado poco para un elenco que quiera hacerse respetar como local.

Uno de los apuntados en ese sentido está siendo Juan Francisco Rossel, quien ha sido utilizado por Córdova como la referencia de área. Sin embargo, el prometedor delantero de Universidad Católica no ha respondido con goles.

La teoría para entender la falta de gol de Rossel

Uno que analizó esta situación fue Miguel Ángel Neira, quien en charla con el sitio BolaVip aseguró que “no he escuchado a ningún periodista explicar por qué Juan Francisco Rossel no marca goles ¿tú sabes por qué no hace goles?”.

“Rossel sale goleador del Sudamericano por la presencia de Damián Pizarro, porque él arrastraba marcas para todos lados. Los dos defensas centrales marcaban a Pizarro y Rossel siempre estaba libre. Nadie dice eso, porque los periodistas no cachan”, agregó.

Damián Pizarro no fue integrado en la lista de citados en la selección chilena Sub 20 para este mundial. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el mundialista en España 1982 avisó que “no es que juegue mal Rossel, pero no tiene posibilidades, y cuando estaba Pizarro, pasaba lo que te dije”.

Para cerrar y analizando lo que fue la derrota ante Egipto, el ex jugador declaró que “el empate era justo como resultado, pero no sé qué les pasó. En el segundo tiempo da la impresión de que se cansaron”.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena Sub 20 en el Mundial?

La Rojita volverá a la acción este martes 7 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

